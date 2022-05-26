Рецессию мировой экономики может спровоцировать рост ценников на энергоносители и продукты. Также важным элементом ситуации является дефицит удобрений. На это влияет российская агрессия в Украине.
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Миру грозит рецессия
Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что четвертая экономика мира – Германия – существенно замедлилась в связи с удорожанием энергоносителей. Он добавил, что уменьшение объемов производства удобрений тоже может изрядно ухудшить условия для других государств.
Малпас подчеркнул, что, наблюдая за мировым ВВП, трудно понять, как избежать сценария с рецессией. Глава Всемирного банка сообщил, что, как и предполагали, экономики Украины и России, столкнулись с существенным обвалом. В то же время в странах Европы, Китае и США замедлились темпы экономического роста.
Однако на ситуацию с экономикой в Поднебесной влияют еще и коронавирус, инфляция и кризис на рынке недвижимости, которые были до этого. Кроме того, Дэвид Малпас заявил, что самый большой удар получили государства, которые развиваются на фоне недостатка удобрений, продовольствия и энергоносителей.
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