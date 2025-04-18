Трамп набросился с критикой на главу центрального банка США и сделал важное заявление

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о деятельности центрального банка страны. Кроме того, он уделил особое внимание главе Федерального резерва.

Трамп раскритиковал главу ФРС

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральный резерв снизить процентные ставки. Американский политик, в своей заметке в социальной сети Truth Social вспомнил о Европейском центральном банке, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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В частности, Трамп указал, что снижение ставок ЕЦБ, тогда как Федеральная резервная система США все еще удерживает ставки на высоком уровне. Кроме того, президент США считает, что подход ФРС является неправильным. Для понимания, Федеральный резерв в марте оставил ставку на уровне 4,25% – 4,5%.

Напомним, что Европейский центральный банк 17 апреля принял решение о снижении процентных ставок. Регулятор пытается, частности, стимулировать экономический рост в регионе. В общем ЕЦБ начал цикл снижения ставок еще летом 2024 года. Для сравнения, ФРС США начала снижать ставки в сентябре того же года.

Один из топовых чиновников в Белом доме заявил, что пост Трампа не стоит воспринимать, как намерение увольнения главы Федерального резерва Джерома Пауэлла. Однако это свидетельствует о том, что Трамп разочарован работой главы ФРС.

Однако позже Трамп сделал еще одно заявление о главе центробанка США. По его мнению, Пауэлл не может справиться со своей работой. Более того, Трамп добавил, если он захочет, чтобы Пауэлл ушел с должности, то это произойдет очень быстро. Однако президент США не ответил на вопрос, пытался ли он отстранить Пауэлла с должности.

Важно! Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что они не будут спешить с любыми решениями по ставке. К тому же он отметил независимость деятельности как Федерального резерва, так и его непосредственно.