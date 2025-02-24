Результаты выборов в Германии всколыхнули мировые биржи: как реагирует мир финансов

В крупнейшей экономике Европы и одной из сильнейших в мире прошли выборы в Бундестаг. Фондовые рынки уже отреагировали на результаты волеизъявления жителей Германии.

Как мировые биржи отреагировали на выборы в Германии

Результаты выборов в немецкий Бундестаг спровоцировали рост европейских акций. Выбор граждан крупнейшей экономики Европы оправдал ожидания рынков, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что победу одержал блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

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Контракты на немецкой бирже DAX выросли в цене на 1,2%. Например, подорожали ценные бумаги компаний из оборонного сектора благодаря победе консерваторов. Акции Hensoldt, Rheinmetall и Renk подорожали на от 1% до 2,8%.

Реакция рынков на выборы в Германии:

Похожую динамику зафиксировал и индекс EUROSTOXX 50, в который входят акции самых успешных компаний Евросоюза. Этот показатель вырос на 0,66%.

Положительно на результаты выборов отреагировал и курс евро, который приблизился к пиковому уровню за месяц. Более того, валюта похоже готова протестировать свой январский максимум на уровне 1,0535 доллара США.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц сейчас должен сформировать новое коалиционное правительство. Этот процесс он планирует завершить за два месяца. Тогда как в ЕС запланировали внеочередную встречу на 6 марта, где они планируют обсудить дополнительную поддержку Украины и варианты оплаты европейских оборонных потребностей.