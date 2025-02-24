"ПриватБанк" меняет тариф на одну из своих услуг

"ПриватБанк" объявил об изменении стоимости одной из своих услуг. Речь идет об услугах по доставке карты для перевыпуска по территории Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на "ПриватБанк".

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Ранее за эту услугу банк не взимал никакой платы. Однако с 1 января 2026 года эта услуга в "ПриватБанке" будет стоить 80 гривен. Это сумма с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Также "ПриватБанк" планирует ввести дифференцированный тариф за организацию за доставку перевыпущенных карт за границу. Предупреждают, что комиссия за эту услугу с 2026 года будет различаться в зависимости от страны пребывания клиента.

Интересно! В 2024 году "ПриватБанк" заработал "чистыми" 40,1 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с 2023 годом. До налогообложения прибыль банка составила 81 миллиард гривен.