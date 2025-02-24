Курс евро на сегодня

В понедельник, 24 февраля, курс евро демонстрирует положительную динамику относительно доллара США. Евро на пути к пиковому уровню за четыре недели на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Курс евро к доллару вырос на 0,5%, пересекая отметку в 1,05 доллара. На сегодня на рынок валют больше всего влияет результат выборов в Бундестаг в Германии, на которых победил блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

К теме! Индекс доллара США сегодня зафиксировал спад на 0,2% до 106,31, пишет Reuters.

Сейчас инвесторы сфокусировали свое внимание на том, насколько долго будет продолжаться формирование коалиции. Напомним, что Мерц заявлял, что намерен завершить этот процесс за два месяца.

На момент создания этого материала, курс евро колеблется на уровне 1,04 доллара, по данным Google Финансы. Всего с начала года евро подорожало на 1,18%. Однако в годовом исчислении позиции евро ослабли более чем на 3%,