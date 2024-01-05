Компания Фридмана подала иск против Украины на 1 миллиард долларов: при чем здесь "Сенс Банк"

5 января 2024, 15:38
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Источник:

ABH Holdings S.A.

Компания российского олигарха Михаила Фридмана подала иск в суд против Украины. Все из-за "Сенс Банка". Более того, компания требует безумную финансовую компенсацию.

Речь идет о компании ABH Holdings SA подала запрос на арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне. Главная причина – национализация "Сенс Банка" государством Украина, которое у Фридмана называют незаконным.

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Компания Фридмана подала в суд на Украину

Более того, в исковом заявлении компания ABH Holdings SA указала, что стремится получить компенсацию от Украины в свыше 1 миллиарда долларов. Как правовую основу указали Договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

К теме! В прошлом "Сенс Банк" функционировал под наименованием "Альфа-Банк".

Кроме того, в ABH Holdings SA считают, что государство Украина якобы незаконно отобрало "Сенс Банк" у правомерных собственников, акционеров и бенефициаров, объединяя корпоративное рейдерство и военную спекуляцию.

Что известно о национализации "Сенс Банка":

  • 22 июля 2023 года Правительство Украины поддержало решение Нацбанка о выводе с рынка "Сенс Банка";
  • Банком владели россияне. Главными бенефициарами были олигархи, против которых СНБО ввел санкции: Андрей Косогов (40,96% акций банка), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%);
  • Номинальным держателем акций "Сенс Банка" является ABH Holdings SA, зарегистрированная в Люксембурге.
Автор: Віта Свірневська