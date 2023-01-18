По его словам, ведомство увеличило темпы цифровизации Украины, а также, несмотря на ежедневные кибератаки, продолжает каждую неделю. запускать новейшие сервисы. Кроме того, Украина активно использует технологии, в частности, спутниковый интернет, чтобы оставаться на связи.

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Федоров о цифровой гривне

Глава Минцифры также заявил, что уже успел ознакомиться с проектом цифровой национальной валюты – е-гривны. Михаил Федоров добавил, что министерство сотрудничает с компанией Stellar и одним из частных проектов для реализации этой идеи.

Что такое е-гривна Это электронная форма национальной валюты Украины. Е-гривна является фиатной валютой (доллар, гривна, фунт), которую можно будет обменять на наличные или безналичные активы в соотношении 1:1.

Чиновник анонсировал "масштабные пилоты" с использованием электронной гривны в 2024 году от Национального банка. Напомним, что центробанк занимается этим вопросом несколько лет. По состоянию на 2021 год цифровая гривна была частью Стратегии Национального банка до 2025 года.

Я планирую стать первым тестировщиком электронной гривны и начать получать в ней зарплату,

– сообщил во время форума в Давосе Федоров.

Чиновник подчеркнул, что в Украине не ждут окончания войны, а работают над цифровой трансформацией государства уже сейчас. Кроме того, по его словам, власти делают шаги к легализации рынка криптовалют в украинской юрисдикции.

Добавим, что Федоров далеко не первый чиновник в мире, выразивший желание получать зарплату в криптовалюте. Еще в начале 2022 года на тот момент новоизбранный мэр американского Нью-Йорка Эрик Адамс. заявил, что получит прежде в заработную плату в должности в цифровых монетах. Кроме того, он выразил солидарность с украинским народом и пообещал помочь восстановить Харьков после войны.