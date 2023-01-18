За його словами, відомство збільшило темпи цифровізації України, а також попри щоденні кібератаки продовжує кожного тижня запускати нові сервіси. Крім того, Україна активно використовує технології, зокрема, супутниковий інтернет, аби залишатися на зв'язку.

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Федоров про цифрову гривню

Глава Мінцифри також заявив, що уже встиг ознайомитися із проєктом цифрової національної валюти – е-гривні. Михайло Федоров додав, що міністерство співпрацює з компанією Stellar та одним із приватних проєктів задля реалізації цієї ідеї.

Що таке е-гривня Це електрона форма національної валюти України. Е-гривня є фіатною валютою (долар, гривня, фунт), яку можна буде обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1.

Урядовець анонсував "масштабні пілоти" з використанням електронної гривні у 2024 році від Національного банку України. Нагадаємо, що центробанк займається цим питанням протягом кількох років. Станом на 2021 рік цифрова гривня була частиною Стратегії Національного банку України до 2025 року.

Я планую стати першим тестувальником електронної гривні й почати отримувати в ній зарплату,

– повідомив під час форуму у Давосі Федоров.

Чиновник підкреслив, що в Україні не чекають на закінчення війни, а працюють над цифровою трансформацією держави вже зараз. Крім того, за його словами, влада робить кроки до легалізації ринку криптовалют в українській юрисдикцій.

Додамо, що Федоров далеко не перший чиновник у світі, який висловив бажання отримувати зарплату у криптовалюті. Ще на початку 2022 року, на той момент, новообраний мер американського Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що отримає першу заробітну платню на посаді у цифрових монетах. Крім того, він висловив солідарність з українським народом та пообіцяв допомогти відновити Харків після війни.