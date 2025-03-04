Ожидания vs реальность

В течение месяца после избирательного дня индекс S&P 500 подскочил более чем на 5%, что добавило около 2,8 триллиона долларов к общей рыночной стоимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Старт новой торговой войны: Трамп одним решением обвалил мировые биржи

Даже когда в 2025 году энтузиазм начал угасать из-за опасений относительно инфляции, которую могли вызвать пошлины и депортации, фондовый рынок оставался на рекордных уровнях. 19 февраля S&P 500 достиг исторического максимума, показав рост на 6,3% или 3,4 триллиона долларов с момента выборов.

Однако за две недели вся эта прибыль исчезла. 5 марта S&P 500 упал еще на 1,1%, продолжая худшее падение этого года. Причиной стало решение Трампа ввести 25% пошлины на товары из двух крупнейших торговых партнеров США. Сейчас индекс упал на 5,9% от рекордного уровня и практически вернулся к значениям, которые были перед выборами.

Как пошлины повлияли на рынок

Объявленные Трампом пошлины таки ввели. Кроме введенных сборов на товары из Канады и Мексики, пошлины на продукцию из Китая были удвоены до 20%, а также есть угроза аналогичных мер в отношении Европейского Союза.

Рынок акций в США отреагировал на такие шаги осторожностью. Ранее небольшие компании (small-cap), которые получили выгоду после победы Трампа на выборах из-за его политики "Америка прежде всего", теперь несут значительные потери.

Заметьте! Индекс Russell 2000, который после выборов вырос на 8%, сейчас упал почти на 14% от своего пикового значения в конце ноября.

Какие компании уже пострадали

Инвесторы массово распродают акции компаний, которые приносили большие прибыли в течение последних двух лет, когда S&P 500 вырос более чем на 50%.

В частности, акции Nvidia, ключевого игрока в секторе искусственного интеллекта, упали на 24% от своего рекордного максимума 6 января. Только за один день компания потеряла 800 миллиардов долларов.

Аналогично, акции других крупных технологических компаний из группы "Magnificent 7" также резко упали, особенно сильно пострадал бизнес Илона Маска – Tesla. Акции Tesla упали более чем на 40% от своего пика в конце 2024 года, хотя перед этим почти удвоились в цене благодаря ожиданиям, что Илон Маск выиграет от связей с Трампом.

Потери на рынке затронули и рискованные активы:

акции компаний, которые часто продают "в шорт", снизились на 19% с января;

технологические компании без прибыли упали на 6,3% за день.

Bitcoin также резко падает.

Заметьте! Трейдеры активно распродают активы, опасаясь последствий таможенной политики Трампа. Однако пока это не означает масштабного обвала: S&P 500 колеблется, и если тарифы будут пересмотрены, рынок может снова расти.