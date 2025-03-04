Очікування vs реальність

Протягом місяця після виборчого дня індекс S&P 500 підскочив більш ніж на 5%, що додало близько 2,8 трильйона доларів до загальної ринкової вартості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Навіть коли у 2025 році ентузіазм почав згасати через побоювання щодо інфляції, яку могли викликати мита та депортації, фондовий ринок залишався на рекордних рівнях. 19 лютого S&P 500 досягнув історичного максимуму, показавши зростання на 6,3% або 3,4 трильйона доларів із моменту виборів.

Однак за два тижні весь цей прибуток зник. 5 березня S&P 500 впав ще на 1,1%, продовжуючи найгірше падіння цього року. Причиною стало рішення Трампа ввести 25% мита на товари з двох найбільших торгівельних партнерів США. Зараз індекс впав на 5,9% від рекордного рівня і практично повернувся до значень, які були перед виборами.

Як мита вплинули на ринок

Оголошені Трампом мита таки запровадили. Крім введених зборів на товари з Канади та Мексики, мита на продукцію з Китаю було подвоєно до 20%, а також є загроза аналогічних заходів щодо Європейського Союзу.

Ринок акцій у США відреагував на такі кроки обережністю. Раніше невеликі компанії (small-cap), які отримали вигоду після перемоги Трампа на виборах через його політику "Америка перш за все", тепер зазнають значних втрат.

Зауважте! Індекс Russell 2000, який після виборів зріс на 8%, нині впав майже на 14% від свого пікового значення в кінці листопада.

Які компанії вже постраждали

Інвестори масово розпродають акції компаній, які приносили великі прибутки протягом останніх двох років, коли S&P 500 зріс більш ніж на 50%.

Зокрема, акції Nvidia, ключового гравця в секторі штучного інтелекту, впали на 24% від свого рекордного максимуму 6 січня. Лише за один день компанія втратила 800 мільярдів доларів.

Аналогічно, акції інших великих технологічних компаній із групи "Magnificent 7" також різко впали, особливо сильно постраждав бізнес Ілона Маска – Tesla. Акції Tesla впали більш ніж на 40% від свого піка наприкінці 2024 року, хоча перед цим майже подвоїлися в ціні завдяки очікуванням, що Ілон Маск виграє від зв’язків із Трампом.

Втрати на ринку зачепили й ризиковані активи:

акції компаній, які часто продають "у шорт", знизилися на 19% із січня;

технологічні компанії без прибутку впали на 6,3% за день.

Bitcoin також різко падає.

Зауважте! Трейдери активно розпродують активи, побоюючись наслідків митної політики Трампа. Однак поки що це не означає масштабного обвалу: S&P 500 коливається, і якщо тарифи будуть переглянуті, ринок може знову зростати.