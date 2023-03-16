Известно, что сообщения об исключении ценных бумаг получили компании Ozon, Qiwi, HeadHunter. Это решение вступит в силу 24 марта, если они не будут его обжаловать.

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Делистинг акций российских компаний по бирже Nasdaq

Также в этот список попала фирма Яндекс, зарегистрированная в Нидерландах, а также являющаяся одной из самых мощных в российском технологическом секторе.

Квалификационная комиссия по листингу Nasdaq сообщила компанию Яндекс о делистинге акций биржевого списка Nasdaq Global Select Market. Главная причина такого шага – геополитические обстоятельства, которые неизменно продолжают оказывать влияние как на России в целом, так и потенциально на техгиганта.

На фоне этого наличие ценных бумаг Яндекс на этой фондовой бирже сочли нецелесообразным, несмотря на то, что отвечают всем необходимым критериям и требованиям. Это послужило основанием для принятия решения Комиссией.

К теме! Еще одна известная американская биржа – NYSE – также заявила о немедленном прекращении торговли и изъятии акций российской компании "Циан". Это самый большой интернет-сервис для продажи и аренды жилья. Yahoo!Finance.

Реакция на решение

Российская компания Яндекс заявила, что планирует подать апелляцию. До конца слушаний и вынесения окончательного приговора акции техгиганта будут оставаться на фондовой бирже. В Ozon и Qiwi сообщили, что сейчас идет процесс изучения этого вопроса, сообщает "Радио Свобода".

Решение американской биржи не влияет на торговлю ценных бумаг вышеупомянутых компаний на столичном фондовом рынке. Стоит добавить, что биржа Nasdaq приостановила торговлю акциями ряда компаний из России еще 28 февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.