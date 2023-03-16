Наразі відомо, що повідомлення про виключення цінних паперів отримали компанії Ozon, Qiwi, HeadHunter. Це рішення набуде чинності 24 березня, якщо вони не будуть його оскаржувати.

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Делістинг акцій російських компаній з біржі Nasdaq

Також до цього переліку потрапила фірма Яндекс, яка зареєстрована у Нідерландах, а також була однією із найпотужніших у російському технологічному секторі.

Кваліфікаційна комісія з лістингу Nasdaq повідомила компанію Яндекс про делістинг акцій біржового списку Nasdaq Global Select Market. Головна причина такого кроку – геополітичні обставини, які незмінно продовжують впливати як на Росії загалом, так і потенційно на техгіганта.

На тлі цього наявність цінних паперів Яндекс на цій фондові біржі визнали недоцільним, попри те, що відповідають усім необхідним критеріям та вимогам. Це стало підставою для ухвалення рішення Комісією.

До теми! Ще одна відома американська біржа – NYSE – також заявила про негайне припинення торгівлі та вилучення акцій російської компанії "Ціан". Це найбільший інтернет-сервіс для продажу та оренди житла, пише Yahoo!Finance.

Реакція на рішення

Російська компанія Яндекс заявила, що планує подати апеляцію. До кінця слухань та ухвалення остаточного вироку акції техгіганта будуть залишатися на фондовій біржі. В Ozon та Qiwi повідомили, що наразі триває процес вивчення цього питання, пише "Радіо Свобода".

Рішення американської біржі не впливає на торгівлю цінних паперів вище згаданих компаній на Московському фондовому ринку. Варто додати, що біржа Nasdaq призупинила торгівлю акціями низки компаній з Росії ще 28 лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.