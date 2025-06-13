Нефтяные компании стремительно подорожали на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Акции российских нефтяных компаний резко выросли в цене на Московской бирже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Суммарная рыночная капитализация российских нефтяных компаний выросла на 550 миллиардов рублей или на 6,9 миллиардов долларов. Такой прирост зафиксировали всего за три часа торгов. Компании выиграли от стремительно роста цен на нефть.

Напомним, что эталонные бренды нефти подорожали более чем на 9% во время торгов 13 июня. Главный фактор, который спровоцировал стремительный рост цен на нефть, – это атака Израиля на Иран.

Больше всего подорожали акции компании "Роснефть". Ценные бумаги выросли на 5,7%, капитализация компании добавила 3,1 миллиарда долларов.

Другие компании зафиксировали такие результаты на рынке: