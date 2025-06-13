Нефтяные компании стремительно подорожали на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Акции российских нефтяных компаний резко выросли в цене на Московской бирже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Суммарная рыночная капитализация российских нефтяных компаний выросла на 550 миллиардов рублей или на 6,9 миллиардов долларов. Такой прирост зафиксировали всего за три часа торгов. Компании выиграли от стремительно роста цен на нефть.
Напомним, что эталонные бренды нефти подорожали более чем на 9% во время торгов 13 июня. Главный фактор, который спровоцировал стремительный рост цен на нефть, – это атака Израиля на Иран.
Больше всего подорожали акции компании "Роснефть". Ценные бумаги выросли на 5,7%, капитализация компании добавила 3,1 миллиарда долларов.
Другие компании зафиксировали такие результаты на рынке:
- Акции компании "Лукойл" подорожали на 2,8% или 1,5 миллиарда долларов.
- Ценные бумаги "Газпром нефть" прибавили в цене 3,7%. Капитализация компании выросла на 1,4 миллиарда долларов.
- Акции "Сургутнефтегаз" выросли на 1,6%, добавив 125 миллионов долларов капитализации.
- Ценные бумаги "Татнефть" подорожали на 3,3%. Благодаря этому стоимость компании выросла на 800 миллионов долларов.