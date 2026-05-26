26 мая, 13:48
Российский фондовый рынок стремительно упал из-за угроз Киеву

Анастасия Зорик

Российский фондовый рынок начал последнюю неделю мая со стремительного падения. Он достиг самого низкого уровня, начиная с ноября 2025 года.

Почему обвалился российский фондовый рынок?

Как говорят аналитики, причиной такой ситуации являются угрозы МИД России в адрес Украины, сообщает The Moscow Times.

Обратите внимание! МИД России анонсировал удары по "центрам принятия решений" в Украине.

В частности, Индекс Московской биржи в понедельник потерял 1,05%. Он опустился до – 2 598 пунктов. Такой ситуации не было с ноября прошлого года.

Как показывает статистика, некоторые акции масштабных энергетических компаний России снизились так:

  • акции "Роснефти" из-за этой ситуации подешевели на 2,6%;
  • акции "Газпрома" – упали на 0,8%;
  • "Новатэка" – упали на 4%.

Российские инвестиционные стратеги пока отмечают на рынке определенную нервозность. К тому же они настаивают на отсутствии стабильного спроса.

Интересно, что все эти изменения происходят на фоне того, что цены на нефть растут. В частности, эталонная российская марка Urals поднималась до самых высоких уровней с 2014 года.

Российский фондовый рынок так и не смог перейти к росту. Эта ситуация в первую очередь является следствием того, что:

  • война России против Украины продолжается (а это расход колоссальных ресурсов);
  • ситуация в российской экономике только ухудшается.

Что предшествовало такой ситуации на российском фондовом рынке?

  • Кроме угроз, от российского МИД прозвучал еще ряд важных месседжей. В частности, ведомство призвало иностранцев покинуть Киев. Такое заявление российское министерство обосновало тем, что "чаша терпения" Москвы переполнена. То есть, Украине надо готовиться к новым атакам.

  • Это не первое падение российских акций. Статистика свидетельствует, что индекс Мосбиржи уже потерял 6,5% с начала 2026 года. Для понимания, в денежном эквиваленте капитализация российского рынка уменьшилась почти на 400 миллиардов рублей или, в соответствии к нынешнему курсу – более 5,5 миллиарда долларов.

