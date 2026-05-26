Российский фондовый рынок стремительно упал из-за угроз Киеву

Российский фондовый рынок начал последнюю неделю мая со стремительного падения. Он достиг самого низкого уровня, начиная с ноября 2025 года.

Почему обвалился российский фондовый рынок?

Как говорят аналитики, причиной такой ситуации являются угрозы МИД России в адрес Украины, сообщает The Moscow Times.

Обратите внимание! МИД России анонсировал удары по "центрам принятия решений" в Украине.

В частности, Индекс Московской биржи в понедельник потерял 1,05%. Он опустился до – 2 598 пунктов. Такой ситуации не было с ноября прошлого года.

Как показывает статистика, некоторые акции масштабных энергетических компаний России снизились так:

акции "Роснефти" из-за этой ситуации подешевели на 2,6%;

акции "Газпрома" – упали на 0,8%;

"Новатэка" – упали на 4%.

Российские инвестиционные стратеги пока отмечают на рынке определенную нервозность. К тому же они настаивают на отсутствии стабильного спроса.

Интересно, что все эти изменения происходят на фоне того, что цены на нефть растут. В частности, эталонная российская марка Urals поднималась до самых высоких уровней с 2014 года.

Российский фондовый рынок так и не смог перейти к росту. Эта ситуация в первую очередь является следствием того, что:

война России против Украины продолжается (а это расход колоссальных ресурсов);

ситуация в российской экономике только ухудшается.

Что предшествовало такой ситуации на российском фондовом рынке?