Акции то взлетают, то падают: как реагировали биржи на конфликт Израиля и Ирана
- На фондовых рынках Персидского залива наблюдались падения после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
- А повышение наблюдалось в акциях нефтяных компаний и танкеров.
На фондовых рынках на этой неделе были существенные колебания. Пока акции на рынках Персидского залива падали, то акции нефтяных компаний и танкеров продемонстрировали наоборот рост.
Акции нефтяных компаний выросли после обострения конфликта на Ближнем Востоке
Среди производителей нефти и газа, а именно акции компании Gulfport Energy (GPOR) выросли 5 сессию подряд и закрылись чуть ниже, чем точка покупки – 200,75. Зато акции таких компаний, как Antero Resources (AR) и Range Resources (RRC), все еще находятся в зонах покупки, передает 24 Канал со ссылкой на издание Investors Bussiness Daily.
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Не обойти вниманием акции нефтяных танкеров Frontline, Teekay Tankers (TNK) и International Seaways (INSW), ведь ситуация на рынке нефти довольно напряженная:
- Акции Frontline выросли аж на 38% за 2025 год и поднялись примерно на 60% после минимума 4 апреля.
- Интересно, что акции Teekay Tanks упали на 1,2% в среду после роста на 3% во вторник, 17 июня, до 47,22.
- Акции International Seaways на фондовом рынке 18 июня выросли на 1,2%.
- Зато акции INSW выросли более чем на 4% – до 40,46.
Как отреагировали фондовые рынки Персидского залива
Фондовые рынки стран Персидского залива после того, как Израиль и Иран обменялись новыми атаками 15 июня, упали, пишет Reuters.
- Фондовый индекс Катара (.QSI) в тот день снизился на 2,9%, в частности акции Qatar Gas Transport Nakilat упали на 3,1%, а Qatar Electricity and Water Company – на 1,7%, а крупнейший банк региона, Qatar National Bank, потерял 3,3%.
- Основной индекс Саудовской Аравии (.TASI) снизился на 1,6% после падения на 3,6% на открытии торгов.
- В Кувейте основной индекс (.BKP) упал на 4,3%: акции авиакомпании Jazeera Airways потеряли до 10% из-за того, что авиалинии избегают воздушного пространства большей части региона.
- Биржа Маската (Оман) потеряла 1,5%, индекс Бахрейна снизился на 0,8%, а в Тель-Авиве торги открылись падением на 1,5%.