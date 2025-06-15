Акции то взлетают, то падают: как реагировали биржи на конфликт Израиля и Ирана

На фондовых рынках на этой неделе были существенные колебания. Пока акции на рынках Персидского залива падали, то акции нефтяных компаний и танкеров продемонстрировали наоборот рост.

Акции нефтяных компаний выросли после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Среди производителей нефти и газа, а именно акции компании Gulfport Energy (GPOR) выросли 5 сессию подряд и закрылись чуть ниже, чем точка покупки – 200,75. Зато акции таких компаний, как Antero Resources (AR) и Range Resources (RRC), все еще находятся в зонах покупки, передает 24 Канал со ссылкой на издание Investors Bussiness Daily.

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Не обойти вниманием акции нефтяных танкеров Frontline, Teekay Tankers (TNK) и International Seaways (INSW), ведь ситуация на рынке нефти довольно напряженная:

Акции Frontline выросли аж на 38% за 2025 год и поднялись примерно на 60% после минимума 4 апреля.

Интересно, что акции Teekay Tanks упали на 1,2% в среду после роста на 3% во вторник, 17 июня, до 47,22.

Акции International Seaways на фондовом рынке 18 июня выросли на 1,2%.

Зато акции INSW выросли более чем на 4% – до 40,46.

Как отреагировали фондовые рынки Персидского залива

Фондовые рынки стран Персидского залива после того, как Израиль и Иран обменялись новыми атаками 15 июня, упали, пишет Reuters.