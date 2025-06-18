Что известно о династии Аль Нахайян

Династия Аль-Нахайян является арабским родом шейхов, который ведет свою историю с 1761 года и занимает должность эмиров Абу-Даби с 1971 года. Стоимость активов, принадлежащих династии, составляет не менее 323,9 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Род Аль-Нахайян принадлежит к клану Аль-Абу-Фалах, который является частью племенного объединения Бени Яс, что доминировало на территории современных ОАЭ с XVIII века. В 1761 году шейх Зийаб ибн Иса Аль-Нахайян вместе со своим кланом перебрался в район, где позже возник Абу-Даби, положив начало правящей династии в этом регионе.

Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян на подиуме после Гран-при Абу-Даби Формулы-1 / фото Getty Images

Сегодня правитель Абу-Даби, шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян, одновременно занимает пост президента ОАЭ, а многочисленные представители династии занимают ключевые позиции в правительстве и бизнесе. Например, советник по национальной безопасности шейх Тахнун управляет активами (включая суверенные фонды и частные капиталы) на сумму около 1,5 триллиона долларов.

Чем владеет семья Аль-Нахайян

Точные размеры состояния Аль-Нахайянов оценить сложно – в ОАЭ бюджет страны и финансы правящей семьи тесно переплетены. По разным оценкам финансовые активы правящей династии Аль Нахайян оцениваются как минимум в 323,9 миллиарда долларов.

Ferrari World в Абу-Даби / фото Getty Images

В состояние династии входят: