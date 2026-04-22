Акции дорожают на фоне нового заявления Трампа

Фьючерсы на американские акции начали расти. Такая ситуация является следствием заявления Трампа об Иране. Американский президент объявил, что он продолжает режим прекращения огня.

Сейчас трейдеры также сосредоточены на широком перечне корпоративных отчетов, сообщает Bloomberg.

Заметим, цена нефти Brent ненадолго поднялась выше 100 долларов за баррель. Этому способствовал срыв переговоров в Исламабаде. Дело в том, что обе стороны не явились.

Сейчас же Brent находится на более низком уровне. Стоимость барреля составляет – 99,83 доллара, сообщает издание Trading Economics.

Общая ситуация на рынке, несмотря на рост нефтяных цен, выглядит так:

контракты на S&P 500 выросли на 0,7%;

доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта, она достигла – 4,26%;

доллар упал на 0,1%;

фьючерсы на Nasdaq 100 повысились на 0,9%.

Важно! На рынок сейчас также ощутимо влияет развитие ИИ.

Сезон отчетности начался мощно: 82% из 71 компании S&P 500, которые сейчас сообщили о превышении ожиданий, согласно данным, собранными Bloomberg Intelligence. Инвесторы, в частности, вознаграждают компании, связанные с торговлей искусственным интеллектом, поскольку высокий спрос вызывает новый оптимизм по внедрению этой капиталоемкой технологии,

– указывает издание.

