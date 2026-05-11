Доллар растет, а акции летят вниз: что происходит на рынках сейчас
11 мая, 17:36
Доллар растет, а акции летят вниз: что происходит на рынках сейчас

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цена нефти марки Brent выросла на 4,6%, достигнув 103,75 доллара за баррель.
  • Инвесторы учитывают ситуацию на Ближнем Востоке, что влияет на рынки, а также развитие ИИ.

Сегодня акции летят вниз. А вот доллар – несколько растет. Инвесторы пытаются учесть, что именно происходит между США и Ираном сейчас, корректируя свои действия с учетом этих прогнозов.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рынки?

В воскресенье стало известно, что Трамп отклонил ответ Ирана на предложение США, сообщает Reuters.

Трамп назвал ответ Ирана неуместным. И указал, что ему не нравится письмо Тегерана, говорится в сообщении американского президента в Truth Social.

Это уменьшило надежду инвесторов, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время. Соответственно, Ормузский пролив будет оставаться закрытым.

Важно! Ормузский пролив это важнейший путь. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и газа.

Какие изменения на рынках произошли?

  • Цена нефти

Фьючерсы на нефть марки Brent за ночь подскочили на примерно 4,6%. Они достигли – 103,75 доллара за баррель. Для понимания, с начала войны на Ближнем Востоке, стоимость этой марки выросла более чем на 45%.

  • Акции

Всемирный индекс MSCI почти не претерпел изменений. STOXX 600 в Европе упал на 0,2%. Интересно, что фьючерсы на американские акции снизились на 0,1%.

Корреляция между ценами на нефть и фондовыми рынками стала положительной за последние две недели, а это означает, что они, скорее всего, будут двигаться одновременно, чем в противоположных направлениях, что было динамикой в течение большей части войны до сих пор, 
– говорится в сообщении.

Сейчас инвесторы принимают во внимание не только цены на энергоносители. Они также учитывают ряд других факторов. В частности, повышение энтузиазма из-за развития ИИ. Именно этот фактор вызвал значительный рост китайских акций.

  • Золото

Золото сегодня несколько упало. Этому, в частности, способствовало укрепление доллара и опасения относительно инфляции. Цена одной унции уменьшилась на 1%, достигнув – 4 665 долларов.

  • Доллар

Ситуация с валютой неравномерная:

  • доллар упал на 0,30%, достигнув 157,12 иены;
  • евро упал на 0,12% до 1,177 доллара;
  • фунт упал на 0,32%, достигнув – 1,36 доллара.

Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?

  • Иран ранее уже посылал свой план США. Там говорилось о прекращения войны на всех фронтах. Кроме этого, Тегеран подчеркивал необходимость отменить санкции против Ирана. Также иранское правительство хотело иметь частичный контроль над Ормузским проливом.

  • Однако США отвергли предложение Ирана. Впоследствии американское правительство предоставило Ирану свой план. Тегеран его рассмотрел и прислал ответ, что не понравился Трампу.

  • Сейчас рынок ожидает встречи Трампа и Си в среду. Вероятно, во время этих переговоров будет затронут вопрос Ирана. Трамп может попросить Си повлиять на Тегеран, чтобы открылся Ормузский пролив.

