Атака Израиля на Иран всколыхнула фондовые биржи: что происходит в мире

Фондовые рынки мира отреагировали на атаку Израиля на Иран, которая спровоцировала эскалацию на Ближнем Востоке. Удары Израиля привели к росту цены на золото.

Как фондовые рынки мира отреагировали на атаку Израиля на Иран

В пятницу, 13 июня, на мировых биржах зафиксировали спад. Главная причина – удары Израиля по Ирану, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, фондовые рынки Азии обвалились, как и фьючерсы на Уолл-стрит:

Индекс S&P 500, который включает ценные бумаги самых дорогих компаний на бирже, упал на 1,7%, тогда как индекс Nasdaq зафиксировал спад на уровне 1,8%;

Европейский индекс STOXX 50 потерял 1,6% на рынке;

Ключевой индекс на японской бирже – Nikkei – подешевел на 1,3%;

Акции, которые входят в индекс KOSPI на рынке Южной Кореи, упал на 1,1%;

Гонконгский индекс потерял Hang Seng 0,8%.

Среди инвесторов растет спрос на активы-гавани. Для примера, они выбирают золото и швейцарский франк. На фоне этого, цена золота выросла на 1,5%. Сейчас драгоценный металл торгуется на уровне 3434 долларов за унцию. Цена золота вплотную приблизилась к рекордной отметке в более 3500 долларов за унцию, которую зафиксировали в апреле 2025 года.

Напомним, что, что атака Израиля на Иран спровоцировала стремительный рост цен на нефть. Эталонные бренды нефти подорожали более чем на 9%, что наибольшим ростом с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.