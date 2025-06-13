Мировые цены на нефть сегодня

В пятницу, 13 июня, цены на нефть стремительно растут. Стоимость эталонных брендов нефти взлетела до самого высокого уровня за 5 месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров

Цены на нефть выросли на фоне серьезной эскалации на Ближнем Востоке. Речь идет удар Израиля на Иран. Израиль раскрыл некоторые детали операции. Страна заявила, что атаковала иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военному командованию

Это спровоцировало новую волну беспокойства относительно перебоев с поставками нефти. Рост цен на нефть стал самым большим внутридневным приростом с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

Обратите внимание! В 2025 году в США прогнозируют уменьшение объемов добычи нефти. Это произойдет впервые со времен пандемии коронавируса. Интересно, что США – это страна, которая добывает больше всего нефти в мире.

Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent выросла в цене на 6,29 доллара или на 9,07%. Бренд нефти торгуется на уровне 75,65 доллара за баррель. Пиковая цена за день составляет 78,50 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с января. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 6,43 доллара или на 9,49%. Американская нефть сегодня стоит 74,47 доллара за баррель. Кроме того, сырье зафиксировало максимум на рынке с января на уровне 77,62 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: