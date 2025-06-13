Атака Ізраїлю на Іран сколихнула фондові біржі: що відбувається у світі

Фондові ринки світу відреагували на атаку Ізраїлю на Іран, яка спровокувала ескалацію на Близькому Сході. Удари Ізраїлю призвели до зростання ціни на золото.

Як фондові ринки світу відреагували на атаку Ізраїлю на Іран

У п'ятницю, 13 червня, на світових біржах зафіксували спад. Головна причина – удари Ізраїлю по Ірану, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, фондові ринки Азії обвалилися, як і ф'ючерси на Волл-стріт:

Індекс S&P 500, який включає цінні папери найдорожчих компаній на біржі, впав на 1,7%, тоді як індекс Nasdaq зафіксував спад на рівні 1,8%;

Європейський індекс STOXX 50 втратив 1,6% на ринку;

Ключовий індекс на японській біржі – Nikkei – подешевшав на 1,3%;

Акції, які входять до індексу KOSPI на ринку Південної Кореї, впав на 1,1%;

Гонконзький індекс втратив Hang Seng 0,8%.

Серед інвесторів зростає попит на активи-гавані. Для прикладу, вони обирають золото та швейцарський франк. На фоні цього, ціна золота зросла на 1,5%. Наразі дорогоцінний метал торгується на рівні 3434 доларів за унцію. Ціна золота впритул наблизилася до рекордної позначки в понад 3500 доларів за унцію, яку зафіксували у квітні 2025. року.

Нагадаємо, що атака Ізраїля на Іран спровокувала стрімке зростання цін на нафту. Еталонні бренди нафти подорожчали на понад 9%, що найбільшим зростанням з 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.