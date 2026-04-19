Финансовый мониторинг: какие действия украинцев могут "спровоцировать" банк ло проверки
- Финансовый мониторинг осуществляется для предотвращения терроризма и отмывания средств, и может быть инициирован при превышении определенных лимитов денежных операций.
- Во избежание проблем необходимо иметь документы, подтверждающие источник дохода, такие как справки о зарплате или налоговая декларация.
Финансовый мониторинг - это комплекс мероприятий, который осуществляются банками и другими финансовыми учреждениями. Его целью слежения за происхождением и движением денег клиентов.
Что такое финансовый мониторинг и когда его осуществляют?
Они предотвращают терроризм, отмыванию средств и т.д., о чем сообщает Ощадбанк.
Читайте также НБУ принял решение: именно эти 200 и 500 гривен выводят из обращения
Одна из причин, почему могут начать такой мониторинг, это превышение лимита денежных переводов в течение месяца. Речь идет о таких случаях:
- операции на сумму от 400 тысяч гривен;
- операции на сумму от 55 тысяч гривен, инициируемых субъектами, которые проводят лотереи и/или азартные игры;
- операции, которые меньше установленных порогов, которые соответствуют 70+ критериям согласно Постановлению НБУ №65.
Для того, чтобы избежать проблем, в частности блокировки карты, следует иметь при себе определенный пакет документов. Их перечень зависит от требований банка и причины тщательной проверки, но обычно понадобиться могут следующие подтверждения:
- справка о начислении зарплаты или социальных выплат;
- справка ОК-5/ОК-7;
- налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах;
- справка из налоговой;
- договоры о купле-продаже недвижимости, земельного участка, авто или другого имущества (если средства получены именно из этих активов);
- решение о выплате дивидендов и подтверждение размера этих дивидендов;
- свидетельство о наследстве;
- выписка со счета другого банка;
- документ о доходах члена семьи, если доход является семейным;
- договор страхования или страховой полис, если произошла выплата;
- подтверждение дохода от предпринимательской деятельности;
- удостоверение волонтера и тому подобное.
Если говорить о повседневных расходах украинцев, в частности покупки в супермаркетах или онлайн-магазинах, оплату коммунальных услуг / мобильной связи / обучение, получение заработной платы и социальной помощи, то они не интересуют Государственную налоговую службу,
– пишет издание Новости.LIVE.
Обратите внимание! В то же время обратить внимание могут еще и на операции, которые нетипичны для клиента, то есть отличаются от его обычных действий. Например, регулярные переводы различным физическим лицам (а раньше этого не было), дробление крупных сумм на мелкие переводы торговля криптовалютой и тому подобное.
Что еще следует знать украинцам?
- Финансовый мониторинг в Украине усилился. Сейчас он происходит под наблюдением Национального банка и Госфинмониторинга.
- В частности существует определенный лимит, который нельзя превышать. А все, что "выходят за эти пределы", автоматически требует дополнительного объяснения и может попасть под проверку.