Что такое финансовая подушка и как ее создать

Подушка финансовой безопасности это сумма средств, которой хватит для того, чтобы прожить определенный период времени. Обычно это 3, 6 или 12 месяцев. Фактически, так называют именно финансовый резерв.

Как формируется подушка безопасности?

Подушка безопасности, фактически, обезопасит вас от проблем во время неожиданной болезни или потери работы, сообщает "Гаразд".

Читайте также Индекс эспрессо: вот, что укажет вам на пробелы в бюджете

Прежде чем формировать подушку безопасности, нужно определить ее размер:

нужно рассчитать сумму среднемесячных расходов, для этого необходимо провести наблюдение хотя бы в течение нескольких месяцев;

далее нужно определить сумму вашей финансовой подушки, это среднемесячные расходы умноженные на количество месяцев (хотя бы 3 месяца).

После расчетов, нужно начинать откладывать деньги. Это необходимо делать правильно, планируя личный бюджет.

Чтобы упростить процесс накопления денег можно воспользоваться таким лайфхаком: просто откладывайте определенный процент от любого дохода. Например, 10%.

"Сначала заплатите себе!" – правило, которое наладит регулярность ваших сбережений. Как только вы получите зарплату, стипендию или любой другой доход, сразу позаботьтесь о сбережениях, а уже потом – о расходах. Потраченные деньги уже к вам не вернутся, зато сбережения обеспечат вам комфорт в будущем,

– указывает издание.

Очень важно оценить объективно свое финансовое положение. Для этого нужно посмотреть не только на денежный поток, но и – собственный капитал, отмечает НБУ.

Обратите внимание! Денежный поток это не зарплата. Чтобы определить этот показатель, нужно просуммировать все доходы. Затем необходимо просчитать расходы. Лучше всего использовать средние данные за несколько месяцев. Далее необходимо от доходов вычесть расходы. Полученный результат это и есть денежный поток.

Какие финансовые инструменты следует использовать для создания накоплений?