Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр

В прошлом году в Германии возросло количество фальшивых купюр. Власти успели конфисковать их более чем на 5 миллионов евро.

В Германии выросло количество фальшивых денег

Из оборота страны было изъято около 56 600 банкнот, которые суммарно стоили почти 51 миллион евро.

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Центральный банк Германии сообщил, что это на 28% больше банкнот и на 90% выше стоимости, чем в 2022 году. Чаще фальшивые банкноты встречались в номинале 200 и 500 евро.

Рекорд фальшивых купюр в обращении страны пришелся на 2015 год, тогда было обнаружено около 95 400 таких банкнот.

Теперь для немцев риск столкновения с фальшивыми деньгами остается минимальным. В 2023 году на 10 тысяч жителей приходилось в среднем семь фальшивых банкнот.

Напомним, что во время заседания Рамштайна 23 января министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении пакета помощи Украине на 2024 год. Этот пакет должен помочь нашему государству в борьбе против агрессора.