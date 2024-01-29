Европейский Союз готов саботировать экономику Венгрии, если Будапешт снова заблокирует выделение средств для Украины на саммите, который должен пройти в начале февраля. Отмечают, что Брюсселе разработал конфиденциальный план для наиболее пророссийской страны блока.

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Венгерская валюта падает в цене из-за плана ЕС

На фоне последних новостей, национальная валюта Венгрии – форинт – зафиксировала новый обвал по отношению к евро. Речь идет о спаде на уровне 0,7% до 389 форинтов за евро. В то время как стоимость венгерских облигаций тоже снизилась.

Журналисты выяснили, что европейские чиновники работают над стратегией, которая "повредит рабочим местам и росту", если Будапешт откажется снять свое вето на помощь для Украины. В частности, другие лидеры ЕС планируют прекратить выделение средств для Венгрии от блока. Это может привести к тому, что Венгрия потеряет в инвестицияї и увеличение государственного дефицита и т.д, информирует Financial Times.

Реакция Венгрии

Министр по вопросам ЕС в Венгрии Янош Бока заявил, что ему ничего не известно о возможных санкциях со стороны Европейского Союза. Также он добавил, что Будапешт готов поддержать план на выделение помощи Киеву на 50 миллиардов евро только при условии его ежегодного пересмотра. Напомним, что другие страны не поддерживают эту идею.

Позже политический советник премьер-министра Венгрии Виктор Орбан сделал еще одно заявление о предоставлении помощи Украине накануне экстренного саммита ЕС, который запланирован на 1 февраля. Блажан Орбан заявил, что Венгрия открыта для использования бюджета Евросоюза.

Более того, по его словам, официальный Будапешт 27 января направил в Брюссель соответственно предложение. Добавляют что это серьезное изменение в венгерской позиции по сравнению с той, которую страна отстаивала всего несколько недель назад, пишет издание Reuters.

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