Согласно CNBC , инвесторы не слишком обращали внимание на скандал с "Досье Facebook" , а больше сосредоточились на прибыли техгиганта с июля по сентябрь 2021 года. Марк Цукерберг на онлайн-встрече в понедельник заявил, что эти документы используются очень избирательно для создания ложного имиджа компании.

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Facebook заработал больше, чем ожидали

Общий доход компании Марка Цукерберга за третий квартал 2021 года составил чуть более 29 миллиардов долларов. За аналогичный период прошлого года компания заработала 21,4 миллиарда долларов, говорится в официальном отчете Facebook . Чистый доход социальной сети составил 9,1 миллиарда долларов против 7,8 миллиарда долларов годом ранее.

Сейчас издание Forbes оценивает состояние Марка Цукерберга в 117,6 миллиарда долларов. Он занимает 7 строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Согласно Yahoo! Finance , акции Facebook колеблются на уровне 328 долларов за каждую, рыночная капитализация компании составляет 926,7 миллиарда долларов.

За 12 месяцев до 30 сентября активная ежемесячная аудитория социальной сети увеличилось на 6% до 2,91 миллиарда человек. Техгигант также сообщил о плане потратить около 10 миллиардов долларов в этом году на отдел Facebook Reality Labs, который занимается созданием оборудования, программного обеспечения и контента для виртуальной реальности. Прогноз на последний квартал 2021 года

Согласно CNBC , компания ожидает в четвертом квартале 2021 года заработать от 31,5 до 34 миллиардов долларов. Эксперты прогнозировали продажи на уровне 34,8 миллиарда долларов. В Facebook добавили, что прогноз учитывает определенную "неопределенность, с которой мы столкнемся в четвертом квартале, в свете постоянного встречного ветра изменений Apple для iOS 14, а также макроэкономических и коронавирусных факторов".

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