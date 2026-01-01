Что известно о переходе Болгарии на евро?
Болгария станет 21 страной, которая принадлежит к еврозоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.
Читайте также Цены снова летят вниз: стало известно, что будет со стоимостью золота в 2026 году
Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.
Что важно знать о переходе Болгарии на евро:
- переход будет происходить постепенно;
- в начале будет установлен такой курс обмена: за 1 евро придется отдать – 1,95583 болгарского лева.
После перехода на евро, останется 6 стран из 27 членов ЕС, которые не относятся к еврозоне:
- Польша;
- Чехия;
- Румыния;
- Венгрия;
- Швеция;
- Дания.
Эти страны введение евро в ближайшее время не планируют, сообщает Reuters. Таких изменений не предвидится из-за:
- того, что эти страны не планируют вводить евро по политическим причинам;
- к тому же эти государства не соответствуют установленным экономическим критериям.
Что еще нужно знать о переходе Болгарии на евро?
Болгары неоднозначно отнеслись к переходу страны на евро. Некоторые высказались против. Причиной этого является то, что граждане ожидают роста цен в результате перехода. Однако есть и те, кто полностью поддерживает вступление в еврозону.
Болгарские власти обещают урегулировать ситуацию. Планируется осуществление мер контроля, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости товаров вследствие перехода на евро.