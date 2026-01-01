Что известно о переходе Болгарии на евро?

Болгария станет 21 страной, которая принадлежит к еврозоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.

Стефани Лосе Министр экономики Дании Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.

Что важно знать о переходе Болгарии на евро:

переход будет происходить постепенно;

в начале будет установлен такой курс обмена: за 1 евро придется отдать – 1,95583 болгарского лева.

После перехода на евро, останется 6 стран из 27 членов ЕС, которые не относятся к еврозоне:

Польша;

Чехия;

Румыния;

Венгрия;

Швеция;

Дания.

Эти страны введение евро в ближайшее время не планируют, сообщает Reuters. Таких изменений не предвидится из-за:

того, что эти страны не планируют вводить евро по политическим причинам;

к тому же эти государства не соответствуют установленным экономическим критериям.

Что еще нужно знать о переходе Болгарии на евро?