Stoxx 600 вырос до рекордного уровня: европейский индекс изменился

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 дошел до рекордного максимума. Это произошло на фоне роста технологических компаний.

Как изменился европейский индекс

22 февраля Stoxx Europe 600 достиг 495,81 пункта, что является рекордной отметкой с января 2022 года. Это произошло благодаря технологическим компаниям после прогноза продаж Nvidia.

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С начала года, 65% прироста индекса обеспечили акции четырех компаний:

производитель оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding;

производитель лекарств Novo Nordisk;

разработчик программного обеспечения SAP;

LVMH Moët Hennessy.

К слову кроме некоторых отраслей, положительные настроения европейских инвесторов поддерживают еще устойчивость мировой экономики.

Еще одной причиной роста индекса, является ожидание, что мировые центробанки 2024 перейдут к снижению процентных ставок.

Доверие инвесторов возвращается к акциям люксовых компаний, в частности из-за больших продаж LVMH. А вот сектор основных ресурсов и розничные сети снизились на 9,5 и 2,1% соответственно.