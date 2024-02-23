Золото может установить новый рекорд

Аналитики из Citi прогнозируют, что в течение 12 – 18 месяцев стоимость золота может стремительно вырасти. Специалисты сейчас говорят о цене на уровне 3000 долларов за унцию. Потенциальные изменения связывают с несколькими факторами.

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В частности, выделяют тренд на дедолларизацию. По словам экспертов из Citi, вероятнее всего, золото достигнет 3000 долларов за унцию благодаря тому, что развивающиеся страны, будут уменьшать свою зависимость от американской валюты. В результате это приводит к развитию кризиса доверия к доллару США. Например, в Morgan Stanley считают, что роль доллара в глобальной системе могут пересмотреть.

На этом фоне объемы покупки золота могут вырасти вдвое, бросив вызовы индустрии ювелирных изделий, которая сегодня является крупнейшим двигателем цен на драгоценный металл.

Важно! На момент создания этого материала, стоимость золота колеблется на уровне 2024 доллара за унцию, согласно данным CNBC.

К тому же в последние годы центральные банки установили несколько рекордов, покупая золото. Благодаря этому регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы и снизить кредитный риск.

Лидерами по объемам покупки золота стали центральные банки Китая и России. Тогда как Индия, Бразилия и Турция значительно увеличили закупки драгоценного металла. Аналитики также считают, что центробанки могут начать активнее покупать золото на фоне стагфляции или глубокой глобальной рецессии.