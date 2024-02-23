Золото может установить новый рекорд
Аналитики из Citi прогнозируют, что в течение 12 – 18 месяцев стоимость золота может стремительно вырасти. Специалисты сейчас говорят о цене на уровне 3000 долларов за унцию. Потенциальные изменения связывают с несколькими факторами.
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В частности, выделяют тренд на дедолларизацию. По словам экспертов из Citi, вероятнее всего, золото достигнет 3000 долларов за унцию благодаря тому, что развивающиеся страны, будут уменьшать свою зависимость от американской валюты. В результате это приводит к развитию кризиса доверия к доллару США. Например, в Morgan Stanley считают, что роль доллара в глобальной системе могут пересмотреть.
На этом фоне объемы покупки золота могут вырасти вдвое, бросив вызовы индустрии ювелирных изделий, которая сегодня является крупнейшим двигателем цен на драгоценный металл.
К тому же в последние годы центральные банки установили несколько рекордов, покупая золото. Благодаря этому регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы и снизить кредитный риск.
Лидерами по объемам покупки золота стали центральные банки Китая и России. Тогда как Индия, Бразилия и Турция значительно увеличили закупки драгоценного металла. Аналитики также считают, что центробанки могут начать активнее покупать золото на фоне стагфляции или глубокой глобальной рецессии.