Европейский центробанк впервые в истории накажет несколько банков новым штрафом

Европейский центральный банк впервые планирует оштрафовать банки за несоблюдение сроков, которые связаны с климатическими рисками. Сумма штрафов пока не называется.

На сегодня четыре банка могут получить штраф за невыполнение сроков, установленных Европейским центральным банком для оценки их подверженности климатическим рискам.

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ЕЦБ готовит новый вид штрафов для банков

Наложение штрафов называют чрезвычайно жестким шагом, чтобы банки таки подчиниться мнению Европейского центробанка о том, как им следует управлять климатическими рисками. Добавляют, что решению предшествовали годы давления со стороны регулятора.

Банки, на которые получат штрафные санкции от ЕЦБ, то ежедневные штрафы будут начислять пока они не ликвидируют недостатки. Кроме того, могут учитывать смягчающие факторы. Это означает, что некоторые штрафы из-за этого могут уменьшить или даже отменить.

В ЕЦБ пока не определили сумму штрафов для банков, однако это может быть до 5% дневного дохода. Например, для кредитора с годовым доходом в 10 миллиардов евро (10,9 миллиарда долларов) это будет означать ежедневные штрафы в размере 1,4 миллиона евро. Это при условии развития самого сурового сценария. В то же время фактические штрафы могут быть гораздо меньше.

Добавляют, что Европейский центробанк неоднократно предупреждал, что банки делают недостаточно для того, чтобы подготовиться к последствиям экстремальных погодных потрясений для стоимости активов или к риску того, что клиенты с большим выбросом углерода могут обанкротиться.

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