"Приватбанк" отчитался о рекордной прибыли за 2023 год. Кроме того, кредитор сообщил, какую сумму налогов уплатил государству.

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"Приватбанк" получил рекордную прибыль в 2023 году

Всего за прошлый год украинский банк получил рекордную прибыль в размере 72,8 миллиарда гривен. Это сумма до вычета налогов. Зато по результатам года "Приватбанк" уплатил государству 57 миллиардов гривен в виде налога на прибыль и дивидендов.

К теме! Кроме того, банк сообщил, что за 2018 – 2023 годы вернул государству почти 180 миллиардов гривен в виде дивидендов и налогов.

Также заметили, что сильные финансовые результаты и устойчивость кредитор обеспечил, продолжая поддерживать украинскую экономику. Тогда как чистый кредитный портфель бизнес-клиентов банка увеличился вдвое с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что в марте Европейский банк реконструкции и развития открывает кредитную линию для "Приватбанка" на 25 миллионов долларов. Главная цель – это обеспечение бесперебойной торговли с Украиной.