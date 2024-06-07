Впервые за 5 лет: Европейский центробанк снизил сразу несколько категорий процентных ставок
Источник:ЕЦБ
Европейский центральный банк принял важное решение по ставкам. В то же время обнародовали прогноз по инфляции на следующие несколько лет.
Соответствующее решение Совет управляющих Европейского центрального банка принял впервые за 5 лет. Три ключевые процентные ставки снизили на 25 базисных пунктов.
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Как изменилась инфляция в Еврозоне
После заседания ЕЦБ в сентябре 2023 года ситуация с инфляцией в регионе существенно изменилась. Этот показатель снизился более чем на 2,5%. Кроме того, прогноз по инфляции значительно улучшился.
Также зафиксировали снижение базовой инфляции, что привело к усилению признаков, что ценовое давление начало ослабевать. Более того, инфляционные ожидания снизились на всех горизонтах.
Что такое ЕврозонаЭто валютный союз из 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро как свою национальную валюту и единое законное платежное средство. В то же время Европейский центральный банк – это центральный банк Еврозоны.
В то же время в ЕЦБ подметили, что даже с учетом прогресса, который зафиксировали в последние кварталы, внутреннее ценовое давление все остается сильным. С другой стороны, рост заработной платы ускоряется.
Как ЕЦБ изменил ставки впервые с 2019 года
Поэтому Европейский центральный банк снизил ключевые ставки на 0,25%:
по депозитам – до 3,75%;
базовую процентную ставку – до 4,25%;
- маржинальную кредитную ставку – до 4,5%.
Прогнозы по инфляции на последующие годы
Также пересмотреть прогнозы по общей и базовой инфляции на 2024 и 2025 годы по сравнению с мартовскими ожиданиями. В общем ожидают, что в текущем году общий уровень инфляции в странах Еврозоны будет составлять в среднем 2,5%, в 2025 году – 2,2%, а в 2026 году – 1,9%.
В то же время ожидают, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты, в последующие годы остановится на таких уровнях:
- 2,8% в 2024 году;
- 2,2% в 2025 году;
- 2% в 2026 году.