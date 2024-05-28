Среди компаний, которые изменили свое решение по выходу из российского рынка, есть Avon Products, Air Liquide и Reckitt. Например, осенью 2022 года компания Air Liquide даже подписала меморандум о продаже своего бизнеса в России команде локальных управленцев, но его не одобрило правительство.

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Западные бизнесы выбирают Россию

В общем к ключевым причинам, которые усиливают намерение продолжать работу на российском рынке, относят следующие:

Бюрократические проблемы;

Восстановление потребительской активности, что приводит к увеличению прибыли.

Тогда как некоторые компании вообще больше не считают нужным покидать российский рынок. Для примера, компания Avon начала процесс продажи своего бизнеса, но после получения предложения от покупателей просто их не приняла.

Британская фирма Reckitt, которая в апреле 2022 года объявила о начале процесса передачи права на свой российский бизнес, тоже изменила курс. Это произошло с приходом нового исполнительного директора компании. Этот пост занял Крис Лихт, который и остановил выше упомянутый процесс.

Тревожные заявления известных компаний и инвесторов

Всего среди более 2000 компаний, которые решили продолжать бизнес на рынке агрессора, есть группы Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris. Некоторые из них начали более открыто говорить о своих планах. В частности, исполнительный директор Mondelez заявил, что инвесторам просто "морально безразлично", уйдет ли группа из России.

К теме! Согласно подсчетам экспертов из "Киевской школы экономики", более 2100 транснациональных компаний до сих пор работают в России после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Зато примерно 1600 международных компаний или покинули рынок, или сократили деятельность, пишет "Бизнес Цензор".

Инвестор и член правления Unilever Нельсон Пельц сообщил, что давил на корпорацию, которая изучала варианты продажи бизнеса в России, чтобы она покидала этот рынок. Согласно его словам, если Unilever уйдет, то "они заберут наши бренды себе". Он добавил, что не считает это хорошей сделкой, подметив, что рынок уже покинули их конкуренты: P&G и Colgate-Palmolive.