Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 102,14 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена поднялась более чем на 3%.

торгуются на уровне 102,14 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена поднялась более чем на 3%. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 98,36 доллара, по данным Yahoo!Finance, что на 2,69% больше, чем на открытии рынка.

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Почему нефть дорожает

Нефть восстанавливается после резкого падения – это естественное состояние рынка, особенно ввиду того, что спрос сейчас выше предложения. Ведь страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи – в частности, стало известно, что Саудовская Аравия не в состоянии быстро нарастить добычу нефти. Более того, страны ЕС ищут альтернативу российской нефти.

Прогнозы для рынка нефти

Сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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