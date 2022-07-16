С апреля по июнь 2022 года Саудовская Аравия закупила у россии 647 тысяч тонн мазута. В день объем импортируемого сырья составил – 48 тысяч баррелей. Во втором квартале 2021 года этот показатель равнялся 320 тысяч тонн мазута.

Обратите внимание Цена нефти на грани психологической отметки: какие опции реальны с учетом прогнозов экспертов

Саудовская Аравия увеличила импорт российского мазута

Эксперты выделяют две причины такого шага. Во-первых, Саудовская Аравия нарастила импорт российского сырья для обеспечения производства электроэнергии в стране. Во-вторых, официальный Рияд стремился высвободить большие объемы нефти собственного производства для экспорта. Аналитики компании Vortexa зафиксировали увеличение объемов российского мазута через порты Египта и Эстонии.

Напомним, что цены на черное золото сегодня колеблются на достаточно высоких уровнях. В частности, актуальная стоимость двух самых популярных марок нефти, согласно Bloomberg, составляет:

Brent – 101,16 доллара за баррель;

– за баррель; WTI – 97,59 доллара за баррель.

К теме! В пятницу, 15 июля, президент США Джозеф Байден встретился с лидерами Саудовской Аравии в Джидде. Стороны сумели достичь важных консенсусов по энергетической безопасности в мире и поддержке Украины. В частности, речь идет о столь необходимом увеличении объемов добычи нефти.

Кроме того, россия продает собственную нефть с существенной скидкой. Главная причина – санкции против государства-агрессора после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Причем у официальной москвы осталось меньше покупателей, ведь многие страны запретили или не поощряют сотрудничество с россией в этой сфере. В то же время, некоторые государства избрали другую тактику и начали увеличивать объемы импорта сырья из россии. Среди них:

Китай,

Индия,

несколько стран Африки,

государства с Ближнего Востока.

Актуально – больше информации о визите Байдена на Ближний Восток: смотреть видео