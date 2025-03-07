Европейские акции привлекли рекордный капитал

Эксперты из Bank of America заявили, что европейские акции зафиксировали наибольший приток капитала с февраля 2022 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com. Ценные бумаги привлекают средства четвертую неделю подряд.

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По данным EPFR Global, которые указаны в отчете Bank of America, за неделю до 5 марта, движение капитала было таким:

фонды денежного рынка привлекли 53,1 миллиарда долларов;

акции – 22,9 миллиарда долларов;

облигации – 12 миллиарда долларов;

золото – 1 миллиард долларов.

К теме! За месяц приток капитала в золото достиг рекордного уровня, а именно 9,9 миллиарда долларов. При этом драгоценный металл существенно вырос в цене (+ 11%) с начала года и зафиксировал новый исторический максимум, достигнув почти 3 тысяч долларов за унцию.

Из них на европейские акции пришлось 4,1 миллиарда долларов. Европа в целом зафиксировала крупнейший с августа 2015 года приток средств за месяц. Речь идет о сумме в размере 12 миллиардов долларов.

Напомним, что фондовый рынок США на этой неделе за день потерял 3,6 триллиона долларов. Главная причина – пошлины, которые Дональд Трамп ввел на импортные товары из Канады, Мексики и Китая.