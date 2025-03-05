Как золото реагирует на пошлины Трампа

В среду, 5 марта, золото демонстрирует положительную динамику на рынке. Драгоценный металл растет в цене на фоне ослабления позиций доллара на рынке и политической неопределенности на фоне введения тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена золота на спотовом рынке выросла на 0,1% до 2918,83 доллара за унцию. Днем ранее золото подорожало примерно на 1%. Драгоценный металл приближается к последнему историческому максимуму, который зафиксировали 24 февраля.

Пиковая цена золота составляет 2956,15 доллара за унцию. С начала года золото подорожало на 11%. В то же время фьючерсы на золото выросли в цене на 0,3% до 2929,70 доллара за унцию.

Напомним, что доллар США обвалились в цене из-за таможенной политики Трампа. Валюта упала в цене до минимального уровня за три месяца. Интересно, что после победы Трампа на выборах доллар стремительно дорожал.