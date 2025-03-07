Илон Маск и другие богачи потеряли миллиарды долларов США

Самые богатые люди мира за день потеряли почти 40 миллиардов долларов. Речь идет о первой пятерке рейтинга самых богатых людей в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Меньше всего за день потерял французский миллиардер, которому принадлежит группа компаний LVMH, Бернар Арно. Его финансовые потери издание оценило в 2,68 миллиарда долларов. Однако с начала 2025 года состояние бизнесмена выросло на 12,1 миллиарда долларов до 188 миллиардов долларов.

К теме! Одна из причин, почему миллиардеры теряют деньги – это обвал фондового рынка США. Американская биржа отреагировала резким спамом на решение Дональда Трампа ввести пошлины для Канады, Мексики и Китая. На сегодня США уже поставили на паузу тарифы для канадцев и мексиканцев. Зато Бернар Арно фиксирует потери, поскольку в мире падает спрос на люксовые товары.

Среди миллиардеров с наименьшими потерями также оказался Джефф Безос, который заработал свой капитал благодаря компании Amazon. Он потерял 6,7 миллиарда долларов. К тому же миллиардер с января стал беднее на 16,7 миллиарда долларов. На данный момент его состояние оценивают в 222 миллиарда долларов.

Марк Цукерберг и Ларри Эллисон потеряли за день 9,71 миллиарда долларов и 9,59 миллиарда долларов соответственно. С января капитал основателя компании Meta вырос на 14,4 миллиарда долларов, тогда как Эллисон за этот же период потерял 19,3 миллиарда долларов.

Лидером по потерям стал Илон Маск, который до сих пор остается самым богатым человеком в мире. За день Маск потерял 10,9 миллиарда долларов. Акции компании Tesla только за одну торговую сессию упали в цене почти на 6%, по данным Google Финансы. Всего с января Маск потерял 102 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем среди самых богатых людей мира.

По состоянию на 7 марта Маск владеет капиталом в размере 330 миллиардов долларов. Прошлый год бизнесмен завершил с состоянием, которые оценивали в более 400 миллиардов долларов.