16 января, 23:58
3

В каких странах можно рассчитываться евро сейчас

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Евро используется в 21 стране ЕС, включая Австрию, Словению, Бельгию, Испанию, Болгарию, Нидерланды и другие.
  • Евро также используется в таких странах, как Андорра, Черногория, Косово, Ватикан, Монако и Сан-Марино.

Существует предубеждение, что евро ходит во всех странах Европы. На самом деле это не так. Сейчас частью еврозоны является всего 21 государство ЕС из 27.

В каких странах ходит евро сейчас?

С 1 января 2026 года к еврозоне присоединилась Болгария, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.

Стефани Лосе

Министр экономики Дании

Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.

Актуальный перечень стран ЕС, где сейчас ходит евро:

  • Австрия;
  • Словения;
  • Бельгия;
  • Испания;
  • Болгария;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Эстония;
  • Мальта;
  • Финляндия;
  • Словакия;
  • Франция;
  • Литва;
  • Германия;
  • Латвия;
  • Греция;
  • Ирландия;
  • Италия;
  • Люксембург.

Кроме этого, евро ходит и в ряде других государств, которые не считаются частью еврозоны, сообщается на официальном сайте ЕС. Таковыми сейчас являются:

  • Андорра;
  • Черногория;
  • Косово;
  • Ватикан;
  • Монако;
  • Сан-Марино.

Евро является второй по важности валютой в мире для заимствований, кредитования и резервов центрального банка. Она также используется как официальная или фактическая валюта, а также как "опорная" валюта рядом регионов, географически расположенных за пределами Европы, включая самые отдаленные регионы ЕС и заморские территории, 
– говорится в сообщении.

К таким регионам относятся:

  • Азорские острова и Мадейра (Португалия);
  • Канарские острова (Испания);
  • Французские острова в Карибском бассейне и так далее.

В каких странах ЕС нет евро?

  • Сейчас есть 6 стран-членов ЕС, где не ходит евро. Речь идет о Чехии, Румынии, Польше, Венгрии, Швеции и Дании.

  • Эти страны пока переход не планируют. Такое развитие событий стало следствием политической ситуации. К тому же эти государства не соответствуют определенным экономическим критериям.