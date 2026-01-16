В каких странах можно рассчитываться евро сейчас
- Евро используется в 21 стране ЕС, включая Австрию, Словению, Бельгию, Испанию, Болгарию, Нидерланды и другие.
- Евро также используется в таких странах, как Андорра, Черногория, Косово, Ватикан, Монако и Сан-Марино.
Существует предубеждение, что евро ходит во всех странах Европы. На самом деле это не так. Сейчас частью еврозоны является всего 21 государство ЕС из 27.
В каких странах ходит евро сейчас?
С 1 января 2026 года к еврозоне присоединилась Болгария, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.
Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.
Актуальный перечень стран ЕС, где сейчас ходит евро:
- Австрия;
- Словения;
- Бельгия;
- Испания;
- Болгария;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Хорватия;
- Кипр;
- Эстония;
- Мальта;
- Финляндия;
- Словакия;
- Франция;
- Литва;
- Германия;
- Латвия;
- Греция;
- Ирландия;
- Италия;
- Люксембург.
Кроме этого, евро ходит и в ряде других государств, которые не считаются частью еврозоны, сообщается на официальном сайте ЕС. Таковыми сейчас являются:
- Андорра;
- Черногория;
- Косово;
- Ватикан;
- Монако;
- Сан-Марино.
Евро является второй по важности валютой в мире для заимствований, кредитования и резервов центрального банка. Она также используется как официальная или фактическая валюта, а также как "опорная" валюта рядом регионов, географически расположенных за пределами Европы, включая самые отдаленные регионы ЕС и заморские территории,
– говорится в сообщении.
К таким регионам относятся:
- Азорские острова и Мадейра (Португалия);
- Канарские острова (Испания);
- Французские острова в Карибском бассейне и так далее.
В каких странах ЕС нет евро?
Сейчас есть 6 стран-членов ЕС, где не ходит евро. Речь идет о Чехии, Румынии, Польше, Венгрии, Швеции и Дании.
Эти страны пока переход не планируют. Такое развитие событий стало следствием политической ситуации. К тому же эти государства не соответствуют определенным экономическим критериям.