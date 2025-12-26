Еще одна страна Европы переходит на евро: важные изменения с 1 января 2026 года
- С 1 января 2026 года Болгария станет 21 членом еврозоны, переходя на евро в качестве национальной валюты.
- После перехода Болгарии на евро, шесть государств-членов ЕС, такие как Чехия, Румыния, Польша, Венгрия, Швеция и Дания, останутся вне еврозоны.
Еще летом было принято решение об изменениях в Болгарии с 1 января 2026 года. Их утвердил Совет ЕС. Благодаря этому, Болгария станет 21 членом еврозоны.
Что известно о переходе Болгарии на евро?
То есть, с самого начала следующего рода, Болгария сможет воспользоваться преимуществами внедрения единой европейской валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.
Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.
Заметим, что на момент переходного этапа, курс будет зафиксирован. Как известно, за 1 евро придется отдать – 1,95583 болгарского лева. Таким образом ЕС хочет обеспечить плавный переход.
После того как Болгария завершит переход, вне зоны евро останется 6 государств-членов ЕС из 27. Речь идет о:
- Чехии;
- Румынии;
- Польше;
- Венгрии;
- Швеции;
- Дании.
Сейчас эти страны не планируют присоединяться к еврозоне. То есть, будут оставаться со своей валютой, сообщает Reuters.
Ни одна из них не имеет никаких ближайших планов по введению евро ни по политическим причинам, ни из-за того, что они не соответствуют необходимым экономическим критериям,
– отмечает издание.
Как Болгары относятся к переходу страны на евро?
Болгары разделились во мнениях, относительно перехода на евро. Сейчас оценки "за" и "против" составляют – 50 на 50, сообщает Reuters.
Граждан Болгарии беспокоят последствия перехода. Некоторые считают, что в результате этого, будут необоснованно подняты цены. Они настаивают на необходимости внедрения мониторинга для контроля ситуации.