Доллар США во вторник, 3 сентября, демонстрировал сильные позиции против большинства других основных валют. Дело в том, что валюта имеет тенденцию к защите даже тогда, когда экономика США находится в центре внимания.

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Добавляют, что риски сценария мягкой экономической посадки США, который в последнее время набирает обороты на рынках, привели к тому, что трейдеры повысили шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США на 50 базисных пунктов 18 сентября до 38% с 30% днем ранее, пишет Reuters.