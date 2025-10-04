Что известно о купюре 500 евро?
Купюра 500 евро относится к первой серии евровых банкнот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Читайте также От угля до редкоземельных металлов: какие полезные ископаемые стоят миллионы
Во вторую серию эта банкнота уже не вошла. Более того, ее полностью прекратили печатать еще в 2019 году.
Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,
– отмечает ЕЦБ.
Что нужно знать о второй серии евровых банкнот?
Вторая серия евровых банкнот получила название "Европа". И это не случайно. Дело в том, что на защите этих купюр изображен мифологический персонаж – принцесса Европы Во второй серии представлены банкноты номиналом: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
Что нужно знать о валюте сейчас?
В Украине отменено понятие "незначительно изношенная" банкнота. НБУ принял решение об этих изменениях еще в 2023 году. В то же время значительно изношенные или поврежденные купюры не обмениваются "классическим" образом, для них применяется процедура инкассо, отмечает регулятор.
Октябрь, вероятно, будет характеризоваться спокойствием на валютном рынке. Резких колебаний не предвидится. Доллар будет находиться в диапазоне от 41,20 до 42,20 гривны.
Курс евро в октябре также будет оставаться стабильным. В то же время люфт колебаний этой валюты шире: от 47,50 до 49,50 гривны. Ситуация будет корректироваться, в частности, под влиянием мировых тенденций.