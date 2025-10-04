Что известно о купюре 500 евро?

Купюра 500 евро относится к первой серии евровых банкнот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Во вторую серию эта банкнота уже не вошла. Более того, ее полностью прекратили печатать еще в 2019 году.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,
– отмечает ЕЦБ.

Что нужно знать о второй серии евровых банкнот?

Вторая серия евровых банкнот получила название "Европа". И это не случайно. Дело в том, что на защите этих купюр изображен мифологический персонаж – принцесса Европы Во второй серии представлены банкноты номиналом: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Что нужно знать о валюте сейчас?

  • В Украине отменено понятие "незначительно изношенная" банкнота. НБУ принял решение об этих изменениях еще в 2023 году. В то же время значительно изношенные или поврежденные купюры не обмениваются "классическим" образом, для них применяется процедура инкассо, отмечает регулятор.

  • Октябрь, вероятно, будет характеризоваться спокойствием на валютном рынке. Резких колебаний не предвидится. Доллар будет находиться в диапазоне от 41,20 до 42,20 гривны.

  • Курс евро в октябре также будет оставаться стабильным. В то же время люфт колебаний этой валюты шире: от 47,50 до 49,50 гривны. Ситуация будет корректироваться, в частности, под влиянием мировых тенденций.