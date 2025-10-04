Что известно о купюре 500 евро?

Купюра 500 евро относится к первой серии евровых банкнот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Во вторую серию эта банкнота уже не вошла. Более того, ее полностью прекратили печатать еще в 2019 году.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– отмечает ЕЦБ.

Что нужно знать о второй серии евровых банкнот? Вторая серия евровых банкнот получила название "Европа". И это не случайно. Дело в том, что на защите этих купюр изображен мифологический персонаж – принцесса Европы Во второй серии представлены банкноты номиналом: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Что нужно знать о валюте сейчас?