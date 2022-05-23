Официальный курс валют

В понедельник, 23 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,92 гривны за евро. Это на 15 копеек больше, чем днем ранее. В то время как стоимость американского доллара остановилась на уровне 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый тоже вырос в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,67 гривны за злотый. Это на 4 копейки больше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,48 гривны и за фунт. Это на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

К теме! Нацбанк с 21 мая отменил ограничение курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля 2022 года до этого курс не мог отклоняться от официального более чем на 10%. Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за границей.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 23 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 33,25 гривны, продажа – 33,51 гривны.

Евро: покупка – 35,63 гривны, продажа – 35,82 гривны.

Злотый: покупка – 7,70 грн, продажа – 8,40 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,80 грн, продажа – 48,16 грн.

Напомним, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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На сегодняшний день две фирмы российского инвестора и бизнесмена Ивана Таврина все еще имеют возможность без проблем торговаться на бирже Nasdaq. Это происходит даже несмотря на то, что торги для крупных компаний и биржевых инвестиционных фондов государства-агрессора стоят на паузе.

Украинцы активно используют новые технологии, чтобы собирать деньги на поддержку Украины и распространять информацию о ситуации в стране. Один из важных элементов этой борьбы – NFT. Цели максимально разные: от помощи ВСУ, людям до сохранения культурного наследия.

Также с помощью NFT поддерживают Украину и иностранцы. К примеру, певица Мадонна.

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