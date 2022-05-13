Крипторинок потерял 200 миллиардов долларов всего за сутки. В значительной степени это произошло из-за краха стэйблкойна – Terra USD.

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Что произошло с Luna Terra

Ожидалось, что цена стэйблкойна Terra USD (UST) всегда должна была соответствовать американскому доллару. То есть один UST стоил как один доллар США. Но три дня назад стэйблкойн потерял привязку к доллару и начал стремительно падать. Сейчас его цена составляет 14 центов, по данным CoinMarket Cap. Только за последние сутки криптовалюта потеряла 75%.

Почему UST потерял привязку к доллару

UST отличается от других стэйблкойнов тем, что он не имеет поддержки реальных активов. Его механизм стабилизации чисто алгоритмический. У него есть парная валюта Luna, которая использовалась для создания новых токенов UST и поддержки стэйблкойна на уровне 1 доллара.

Но чрезмерная волатильность "перегрузила" стэйблкойн, из-за чего тот потерял привязку к доллару. Криптовалюта Luna обрушилась вслед и фактически стоит 0 долларов. Если точнее, то – 0,0000277 доллара, по данным CoinMarketCap .

Способствовало обвалу и то, что блокчейн Terra, лежащий в основе UST и Luna, дважды перестал обрабатывать транзакции менее чем за 24 часа, сообщает CNBC.

Ситуация Luna/UST очень сильно ударила по доверию рынка. В целом большинство криптовалют упали более чем на 50%. Сочетание этого с глобальной инфляцией и опасениями по росту в целом не предвещает ничего хорошего для криптовалют. Виджей Айяр Вице-президент по корпоративному развитию и международному развитию криптобиржи Luno

Оживет ли Luna

До Квон, основатель Terraform Labs, заверил в твиттере, что Terra "вернется в форму". Он начал кампанию по сбору 1 миллиарда долларов, что, по его мнению, спасет ситуацию.

Но большие криптобиржи уже начали отказываться от Luna.

Binance удалит свою фьючерсную пару Luna;

Bybit удалит спотовую пару BTC, чтобы защитить трейдеров;

eToro приостановил торговлю Luna.

Восстановление Luna к своему предыдущему уровню в 80 долларов крайне маловероятно, особенно если другие криптобиржи тоже начнут отказываться от нее. Но с другой стороны сейчас один токен стоит меньше копейки. Это очень рисковая инвестиция, которая может себя сильно окупить.