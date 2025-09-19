Что известно о введении цифрового евро?

Министры финансов Европейского Союза 19 сентября согласовали дорожную карту по запуску цифровой валюты евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Дискуссии относительно цифрового евро, электронного кошелька, поддерживаемого Европейским центральным банком, обострились в этом году. Это происходит из-за того, что ЕС сейчас стремится уменьшить свою зависимость от других стран в ключевых сферах, таких как энергетика, финансы и оборона.

ЕЦБ представил цифровой евро как способ уменьшить зависимость Европы от кредитных карточек США и как ответ на глобальное стремление Трампа к стейблкоинам, привязанным к доллару.

Но ЕЦБ, главный спонсор проекта, до сих пор не смог обеспечить его одобрение законодательным органом, а законодатели и банкиры жалуются, что это может опустошить банковские казны, стоить слишком дорого или ограничивать конфиденциальность.

Поэтому министры финансов ЕС, собравшиеся в Копенгагене с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, достигли соглашения относительно следующих шагов.

Компромисс, которого мы достигли, заключается в том, что прежде чем ЕЦБ примет окончательное решение по евро, будет возможность для обсуждения в Совете министров,

– сказал на Паскаль Донохью, который председательствует на встречах министров финансов.

Почему задерживаются изменения в законодательстве по цифровому евро?

Европейская комиссия предложила законодательство о цифровом евро в июне 2023 года, однако Европарламент и Совет не сделали этого, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕЦБ.

Центральный банк надеется ввести законодательство до июня, после чего ему понадобится примерно два с половиной-три года, чтобы фактически запустить цифровое евро.

Цифровая Европа – это не просто средство оплаты, это также политическое заявление о суверенитете Европы и ее способности обрабатывать платежи, в частности на трансграничной основе, с помощью европейской инфраструктуры и решения,

– сказала Лагард на пресс-конференции ЕЦБ.

