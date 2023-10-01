В связи с этим в начале 2023 года компания Evergrande приняла решение о продаже роскошной яхты. Ее стоимость оценивают примерно в 32 миллиона долларов. Об этом сообщают два анонимных источника.

Обратить внимание Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы

Что известно о яхте

Китайский застройка Evergrande продал 60-метровую яхту Event. Это соглашение стало частью программы по продаже непрофильных активов. Дело в том, что ситуация с дефицитом средств у компании усложнилась. Поэтому в Evergrande активно пытаются создать план для погашения долга.

Где руководство

На сегодняшний день основатель и руководитель компании Evergrande Хуэй Ка Ян находится под следствием. В связи с этим аналитики и инвесторы начинают задавать вопросы относительно будущего компании в Китае. Мол, кто будет возглавлять компанию и что произойдет с планом реструктуризации оффшорного долга.

Что происходит с компанией

Один из крупнейших застройщиков Китая – Evergrande – объявил о дефолте еще в 2021 году. С конца марта 2022 года по конец августа 2023 года торги ценными бумагами компании на бирже в Гонконге были приостановлены. То есть пауза продолжалась 17 месяцев. С 28 августа этот процесс был возобновлен.

В первый день торгов акции Evergrande обвалились в цене почти на 87%. Далее эти активы показывают чрезвычайную волатильность на фондовом рынке. К примеру, во время сессии 6 сентября ценные бумаги подорожали более чем на 80%. Добавим, что по состоянию на июнь 2023 года финансовые обязательства вышеупомянутой компании составляют почти 328 миллиардов долларов.