Evergrande – это одна из крупнейших китайских компаний. Однако у застройщика долг в размере более 300 миллиардов долларов, с которым он пытался справиться в течение последних месяцев. Всего компания задолжала 171 банку и 121 финансовой фирме.

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Evergrande объявил дефолт

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Evergrande и ее дочерних компаний до RD, что означает "ограниченный дефолт". По сути, компания формально объявила дефолт, но пока не начала процедуру банкротства, ликвидации или какие-либо другие процессы, которые могли бы остановить ее деятельность, сообщает The New York Times .

Такое решение было принято из-за того, что китайский застройщик не смог выполнить свои обязательства по облигациям на 645 миллионов долларов под 13% и 590 миллионов долларов под 13,75%. Компания Evergrande должна была выплатить эти суммы 6 декабря, и это с учетом льготного периода. Оглашение дефолта также открывает путь к масштабной реструктуризации долгов застройщика.

Evergrande объявил дефолт / Фото Getty Images

К теме В Evergrande уже заявили о готовности активно сотрудничать со своими иностранными кредиторами, чтобы разработать план реструктуризации. Однако понятно, что Пекин сыграет свою роль, пишет The New York Times .

Эта ситуация может повлиять на весь рынок. Во-первых, у других компаний могут возникнуть проблемы с иностранными инвесторами, ведь они менее охотно будут вкладывать свои деньги. Во-вторых, банки Поднебесной, по всей вероятности, будут сокращать объемы кредитования.