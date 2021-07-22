Ethereum существенно подорожал из-за Илона Маска: какое заявление миллиардера всколыхнуло рынок

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в конференции B-World. Организатором этого мероприятия стал Crypto Council for Innovation. Новое признание миллиардера стало причиной изменений на рынке криптовалюты.

Организаторы конференции B-Word имели цель "демистифицировать", "снять стигматизацию" и "изменить распространенное мнение" о криптовалюте.

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Ethereum растет в цене из-за Маска

Илон Маск заявил, что он обладает криптовалютой Ethereum. После упоминания миллиардера, цифровая монета закончила сессию, достигнув максимума – 2024 доллара. Криптовалюта подорожала почти на 12%. Основатель Tesla отметил, что продолжает поддерживать виртуальные валюты даже несмотря на потенциальные риски для окружающей среды. По данным CoinDesk, сейчас цена Ethereum составляет 2008 долларов за монету.

Ethereum растет в цене из-за Маска / Инфографика CoinDesk

Маск также отметил, что для майнинга биткоина все чаще стараются использовать альтернативные источники энергии. Поэтому, вполне возможно, что Tesla снова начнет продавать свои электрокары за биткоин. Миллиардер признался, что кроме Ethereum он лично владеет биткоином и Dogecoin.

Если цена биткоина упадет, я потеряю деньги. Я могу накачивать, но не сбрасываю. Я точно не верю в то, чтобы поднять цену и продать или нечто подобное. Я хотел бы, чтобы биткоин достиг успеха,

– миллиардер объяснил, почему так долго держит биткоин.

Маск заметил, что Tesla и SpaceX не обладают никакими криптовалютами, кроме биткоина. Вместе с бизнесменом на панели также выступили генеральный директор компании Squarе и социальной сети Twitter Джек Дорси и основательница и руководительница Ark Invest Кэти Вуд.