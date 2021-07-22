Организаторы конференции B-Word имели цель "демистифицировать", "снять стигматизацию" и "изменить распространенное мнение" о криптовалюте.

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Ethereum растет в цене из-за Маска

Илон Маск заявил, что он обладает криптовалютой Ethereum. После упоминания миллиардера, цифровая монета закончила сессию, достигнув максимума – 2024 доллара. Криптовалюта подорожала почти на 12%. Основатель Tesla отметил, что продолжает поддерживать виртуальные валюты даже несмотря на потенциальные риски для окружающей среды. По данным CoinDesk , сейчас цена Ethereum составляет 2008 долларов за монету.

Ethereum растет в цене из-за Маска / Инфографика CoinDesk

Маск также отметил, что для майнинга биткоина все чаще стараются использовать альтернативные источники энергии. Поэтому, вполне возможно, что Tesla снова начнет продавать свои электрокары за биткоин . Миллиардер признался, что кроме Ethereum он лично владеет биткоином и Dogecoin.

Если цена биткоина упадет, я потеряю деньги. Я могу накачивать, но не сбрасываю. Я точно не верю в то, чтобы поднять цену и продать или нечто подобное. Я хотел бы, чтобы биткоин достиг успеха,

– миллиардер объяснил, почему так долго держит биткоин.

Маск заметил, что Tesla и SpaceX не обладают никакими криптовалютами, кроме биткоина. Вместе с бизнесменом на панели также выступили генеральный директор компании Squarе и социальной сети Twitter Джек Дорси и основательница и руководительница Ark Invest Кэти Вуд.