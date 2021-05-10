Эксперты JPMorgan Chase&Co . считают, что известная цифровая валюта имеет потенциал достичь отметки в 146 тысяч долларов в долгосрочной перспективе. Основанием для этого является конкуренция между биткоином и золотом.

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Биткоин конкурирует с золотом

Если курс биткоина возрастет до 146 тысяч долларов, то это приведет к тому, что рыночная капитализация криптовалюты, которую сейчас оценивают в 575 миллиардов долларов, может вырасти в 4,6 раза , чтобы соответствовать общему объему инвестиций частного сектора в золото с помощью биржевых фондов или слитков и монет.

Заманчивые перспективы биткоина зависят от того, сможет ли его волатильности сблизиться с волатильностью золота, чтобы стимулировать дополнительные институциональные инвестиции, поэтому этот процесс займет определенное время.

Волатильность Это показатель, который характеризует тенденции изменения рыночных цен и доходов в течение определенного времени

Вытеснение золота, как альтернативной валюты свидетельствует о большом потенциале биткоина в долгосрочной перспективе. Однако, сближение волатильности криптовалюты и золота вряд ли произойдет быстро. На наш взгляд, это многолетний процесс. Это означает, что вероятная цена биткоина, превышающая 146 тысяч долларов, должна рассматриваться как долгосрочная цель и, следовательно, неустойчивая ценовая цель на этот год,

– отметили эксперты JPMorgan Chase & Co.

По данным Bloomberg Galaxy Crypto Index биткоин вырос на 1,9%. По состоянию на 10 мая стоимость криптовалюты составляет 58 тысяч долларов.